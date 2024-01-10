Вайцеховская: Костомаров показал, что ничего невозможного в этой жизни просто не существует

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«10 января теперь навсегда останется днём, который разделил жизнь Романа Костомарова, его семьи, его друзей и близких на до и после. Но хочется не о трагическом, а о том, что за этот год, точнее за считаные последние месяцы, Рома сделал столько, на что у других ушла бы целая жизнь. Показал, простите за пафос, что ничего невозможного в этой жизни просто не существует.

Любое преодоление, любая достигнутая цель — это всегда вопрос: «Что дальше?» Работа Костомарова в «Ледниковом периоде» показала, что он способен стать прекрасным тренером, пусть даже тогда он вообще не рассматривал для себя такую перспективу. На льду он был выдающимся артистом — и вполне может продолжать развиваться и в этой профессии тоже. Хотя вполне допускаю, что Костомаров может быть очень хорош как командный игрок в любой руководящей — и необязательно спортивной — структуре.

К чему это я? К тому, что очередной год должен стать для Романа годом выбора. Ему сейчас очень нужна новая цель, и важно, чтобы эта цель полностью его захватила. Тогда он точно справится и с ней, и с собой, и с любыми обстоятельствами. Удачи тебе, Ромка!» — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Чигирёва назвала Костомарова героем 2023 года.