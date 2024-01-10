La Nacion: в Аргентине опасаются отстранения сборной из-за указа нового президента

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) опасается отстранения футбольной сборной от турниров из-за указа нового президента страны Хавьера Милея.

Как сообщает La Nacion, речь идёт о поправках к закону о спорте, которые будут предполагать преобразование футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.

Из-за этого Аргентина может подвергнуться санкциям со стороны ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В уставах международных организаций предусмотрены жёсткие меры в случае вмешательства государства в деятельность спортивных организаций.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет также может отстранить аргентинских спортсменов от участия в Играх в Париже.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отстранять от турниров команды из Бразилии.