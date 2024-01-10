La Nacion: в Аргентине опасаются отстранения сборной из-за указа нового президента
Как сообщает La Nacion, речь идёт о поправках к закону о спорте, которые будут предполагать преобразование футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.
Из-за этого Аргентина может подвергнуться санкциям со стороны ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В уставах международных организаций предусмотрены жёсткие меры в случае вмешательства государства в деятельность спортивных организаций.
Отмечается, что Международный олимпийский комитет также может отстранить аргентинских спортсменов от участия в Играх в Париже.
Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отстранять от турниров команды из Бразилии.