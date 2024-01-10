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ФИФА не будет отстранять от турниров команды из Бразилии

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ФИФА не станет отстранять клубы и сборные из Бразилии из-за вмешательства государственных органов в деятельность Конфедерации бразильского футбола (CBF).
ФИФА не будет отстранять от турниров команды из Бразилии
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом сообщается на сайте CBF.

4 января Верховный суд Бразилии принял решение о восстановлении в должности президента CBF Эднальдо Родригеса, отстранённого решениями судов низшей инстанции.

8-го числа состоялась встреча между директором по правовым вопросам ФИФА Эмилио Гарсией и Родригесом, в ходе которой первый заверил, что итоговое решение Верховного суда исключает применение каких-либо санкций к бразильским командам.

В декабре ФИФА пригрозила наказать команды из Бразилии из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента CBF.

Ранее сообщалось, что ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года.

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