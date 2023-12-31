Daily Sports: ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года
- AP
Каталонцы не рассматриваются в качестве одного из двух кандидатов на wild card из-за напряжённых отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Daily Sports.
22 декабря стало известно, что УЕФА может отстранить «Барсу» от Лиги чемпионов на три года, начиная с сезона-2024/25, потому что финансовая отчётность клуба находится в «беспорядочном» состоянии, а также содержит признаки отмывания денег.
Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может перейти в «Барселону».