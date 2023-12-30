Sun: Гринвуд может перейти в «Барселону» и получить номер Месси

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может перейти в «Барселону».

Как сообщает The Sun, каталонский клуб планирует предложить манкунианцам €46 млн за 22-летнего англичанина.

По информации источника, также сине-гранатовые готовы отдать форварду десятый номер, принадлежавший бывшему нападающему команды аргентинцу Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне Гринвуд забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.

Ранее нападающий «Барселоны» Витор Роке ответил, какую мечту хотел бы исполнить в каталонском клубе.