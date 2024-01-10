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Атанасов рассказал, что приобрёл себе Sony Playstation 5 после разговора с бабушкой

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, что приобрёл себе Sony Playstation 5 после разговора с бабушкой.
Атанасов рассказал, что приобрёл себе Sony Playstation 5 после разговора с бабушкой
  • Gettyimages.ru

«Первая покупка после подписания профессионального контракта? Sony Playstation 5. Не помню, сколько она стоила, но взял, когда перебрался в «Торпедо». Причём до того у меня не было вообще ни одной Sony Playstation. Возвращался домой после тренировки и думал, мол, сейчас будет так грустно в одиночестве. А почему бы не взять приставку? Позвонил бабушке посоветоваться. Она ответила: «Если хочешь, конечно, приобрети». Ну а слово бабушки — закон. Она разрешила», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее Атанасов высказался о дебюте за сборную «Россия 25».

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