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Атанасов — о дебюте за сборную «Россия 25»: с детства мечтал надеть этот свитер

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о дебюте за сборную «Россия 25».
Атанасов — о дебюте за сборную «Россия 25»: с детства мечтал надеть этот свитер
  • Gettyimages.ru

«Всё очень понравилось. Тем более прежде в национальную команду не вызывался. Поэтому приглашение стало для меня приятным событием. С детства мечтал надеть этот свитер. Мечта исполнилась, и я очень рад.

Не смущала ли приставка «25» в названии? Есть ли ощущение, что выступали именно за сборную? Конечно. Ни на какие дополнительные цифры внимание не обращал. По-моему, герб страны на груди свидетельствует сам за себя», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Атанасов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину по силам побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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