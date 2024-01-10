Атанасов — о дебюте за сборную «Россия 25»: с детства мечтал надеть этот свитер

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о дебюте за сборную «Россия 25».

«Всё очень понравилось. Тем более прежде в национальную команду не вызывался. Поэтому приглашение стало для меня приятным событием. С детства мечтал надеть этот свитер. Мечта исполнилась, и я очень рад.

Не смущала ли приставка «25» в названии? Есть ли ощущение, что выступали именно за сборную? Конечно. Ни на какие дополнительные цифры внимание не обращал. По-моему, герб страны на груди свидетельствует сам за себя», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Атанасов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину по силам побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.