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Атанасов: Овечкину по силам побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину по силам побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
Атанасов: Овечкину по силам побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ
  • AFP

«Не скажу, что пристально слежу за его выступлениями, но в СМИ обычно пишут, забросил он или нет. Верю и надеюсь, он установит новое достижение. Александру это вполне по силам, пусть он не забивал в регулярке 14 матчей подряд. Овечкин — большой профессионал, неоднократно демонстрировал умение справляться с подобными неудачными сериями. Уверен, теперь его прорвёт, и наступит белая полоса», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.

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