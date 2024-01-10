Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость Ларионова

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость главного тренера команды Игоря Ларионова.

«Для меня загадка, как один человек способен разбираться абсолютно во всём. К нему можно обратиться за советом по любому поводу и получить ответ, который даже не приходил в голову. Допустим, у тебя есть три варианта решения проблемы, а он предложит четвёртый. Потом удивляешься, как сам не додумался до этого.

В качестве примера приведу непростой этап восстановления после травмы плеча в прошлом году. Сами понимаете, в такие моменты неделя тянется за три. Игорь Николаевич нашёл нужные слова и объяснил, как правильно относиться к произошедшему. Да и партнёры поддерживали изо всех сил. Благодаря этому всё прошло легче», — заявил Атанасов RT.

Ранее Атанасов высказался о голевом пасе в матче чемпионата КХЛ со СКА.