Атанасов — о голевом пасе в матче со СКА: блин, как я это вообще сделал?

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о голевом пасе в матче чемпионата КХЛ со СКА.

«Пас на Кирилла Воронина в противостоянии со СКА, когда я обыграл по пути несколько оппонентов и отдал партнёру на пустые. После приехал на скамейку и подумал: «Блин, как я это вообще сделал? Серьёзно так могу?» Конечно, когда пошёл в слаломный проход, не ожидал, что всё получится настолько здорово. Чистая импровизация. Получил передачу, и на меня тут же выбросился один соперник. Успел убрать его в сторону. Затем налетел другой, но я и его стремительно обыграл. Далее увидел, как Кирилл накатывается на дальнюю штангу и выполнил прострел на него. Слишком быстро сориентировался в ситуации», — заявил Атанасов RT.

Ранее Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ.