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Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ.
Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Сначала толком ничего не успел понять. Слишком быстро всё произошло. Даже не осознал произошедшее. Буквально в последних сменах отметился вторым и третьим голами менее чем за две минуты. Потом ребята бросились поздравлять, а я лишь подумал про себя: «Похоже, это реально хет-трик». Аж потерялся маленько. Но памятную шайбу, разумеется, поднял со льда и забрал. Она хранится дома. Порадовало, что на площадку полетели и кепки, как в НХЛ. А некоторые кидали шарфы», — заявил Атанасов RT.

Ранее Атанасов рассказал, что ему помогает в борьбе со «звёздной болезнью».

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