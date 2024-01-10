Атанасов: в борьбе со «звёздной болезнью» помогают диалоги с отцом

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, что ему помогает в борьбе со «звёздной болезнью».

«Мне помогают диалоги с отцом. Он постоянно просит оставаться простым человеком и объясняет, что популярность не должна негативно повлиять на меня. Папа хочет, чтобы я, например, никогда не отказывал поклонникам в общении, поскольку те порой ждут хоккеистов после игр по два часа на морозе. Да я и сам не могу пройти мимо. Мы обязаны относиться к ним с уважением. Тем более у «Торпедо» болельщики самые лучшие.

В команде тоже идёт постоянный подсказ. Причём дают советы, как правильно реагировать не только на волны хейта, но и похвалы. С Ларионовым тоже часто общались на данную тему. Он помогает не поймать «звездняк», — заявил Атанасов RT.

Ранее Атанасов раскрыл секрет своего прогресса в нынешнем сезоне.