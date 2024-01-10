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Атанасов раскрыл секрет своего прогресса в нынешнем сезоне

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов раскрыл секрет своего прогресса в нынешнем сезоне.
Атанасов раскрыл секрет своего прогресса в нынешнем сезоне
  • globallookpress.com

«Не скрою, осенью, когда регулярка только стартовала, был удивлён тем, насколько всё удачно складывается. Игра пошла сразу. Сейчас это переросло в уверенность. Чувствую себя намного увереннее, чем в предыдущем розыгрыше КХЛ, и потому получается ещё больше. Плюс понимаю: теперь я — один из лидеров команды, и все ждут от меня результата. Но этот груз ответственности не давит, а, напротив, мотивирует. В «Торпедо» вообще нет места давлению. Все друг друга поддерживают.

Во-первых, поменялись сочетания. Во-вторых, наладилась химия с партнёрами. Плюс, можно сказать, окончательно адаптировался. Но и без доли везения не обходится, ведь порой залетают удивительные шайбы», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Атанасов избежал тяжёлой травмы и может вернуться до конца регулярки КХЛ.

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