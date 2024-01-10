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Конате — о конфликте Бериши и Абаскаля: в жизни Бернард добрый и спокойный

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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал стычку между Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Конате — о конфликте Бериши и Абаскаля: в жизни Бернард добрый и спокойный
  • РИА Новости

«Когда он на поле, у него всегда эмоции. А ещё если люди кричат: «Бериша, Бериша», у него как будто огонь на голове загорается. (Смеётся). Я думаю, он не хотел так сделать, но это футбол, эмоции. В жизни Бериша добрый и спокойный. Но на поле — вообще другой», — сказал Конате в видео на YouTube-канале Российской премьер-лиги.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).

Ранее в агентстве Даниэла Жуниора подтвердили, что футболист может покинуть «Ахмат».

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