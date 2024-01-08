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В агентстве Даниэла Жуниора подтвердили, что футболист может покинуть «Ахмат»

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В агентстве Websoccer do Brasil, представляющем интересы полузащитника «Ахмата» Даниэла Жуниора, сообщили, что футболист может покинуть грозненский клуб этой зимой.

«Даниэл может покинуть «Ахмат»? Это правда», — цитирует представителя агентства «Спорт-Экспресс».

Грозненский клуб арендовал футболиста у «Крузейро» в сентябре 2023 года. В сезоне-2023/24 21-летний бразилец провёл за грозненцев семь матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1,2 млн.

Ранее защитник «Ахмата» Ясмин Челикович высказал мнение, что в России можно прекрасно жить на 300 тыс. рублей.

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