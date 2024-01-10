Фахретдинов: Анкалаев должен без проблем пройти Уокера

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался о шансах соотечественника Магомеда Анкалаева в поединке с бразильцем Джонни Уокером.

«Анкалаев должен без проблем пройти Уокера. Но не думаю, что в UFС сразу дадут ему титульный шанс. У него была непонятная череда непонятных боёв. Скорее всего, нужно будет подраться ещё. А вообще бой с Перейрой был бы очень громким и интересным», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.

Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.