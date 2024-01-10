16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр погиб в автокатастрофе
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«На трассе М-5 1357 км за 80 км от Октябрьского», — цитирует Батяева ТАСС, уточнив, что речь идёт о гибели в автокатастрофе.
Сергей Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру в возрасте 11 лет. Также он является многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре.
Ранее Гусев сообщил, что экс-игрок ЦСКА Шершун страдал от опухоли мозга.