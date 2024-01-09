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Гусев сообщил, что экс-игрок ЦСКА Шершун страдал от опухоли мозга

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Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что ушедший из жизни экс-игрок армейской команды Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.
Гусев сообщил, что экс-игрок ЦСКА Шершун страдал от опухоли мозга
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел — и всё», — цитирует Гусева Sport24.

Накануне стало известно о смерти экс-футболиста ЦСКА. Ему было 42 года. В составе армейской команды он стал победителем Кубка УЕФА и двукратным чемпионом России.

Ранее Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

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