Гусев сообщил, что экс-игрок ЦСКА Шершун страдал от опухоли мозга

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что ушедший из жизни экс-игрок армейской команды Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.

«У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел — и всё», — цитирует Гусева Sport24.

Накануне стало известно о смерти экс-футболиста ЦСКА. Ему было 42 года. В составе армейской команды он стал победителем Кубка УЕФА и двукратным чемпионом России.

Ранее Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.