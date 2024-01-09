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Хиддинк — о Беккенбауэре: он должен быть примером для многих мировых лидеров

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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.
Хиддинк — о Беккенбауэре: он должен быть примером для многих мировых лидеров
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он должен быть примером для многих мировых лидеров. Он был человеком, умеющим объединять людей», — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее президент ФИФА Инфантино назвал Беккенбауэра настоящей легендой.

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