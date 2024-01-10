Романо: «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе Санчо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Боруссии» на правах аренды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в соглашении не предусмотрена опция выкупа.

По информации Bild, «шмели» заплатят «красным дьяволам» €3 млн за аренду футболиста до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед».