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The Sun: Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был удалён из командного чата «красных дьяволов».
The Sun: Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

По информации The Sun, главный тренер команды Эрик тен Хаг использует чат, чтобы сообщать важную информацию.

Конфликт между игроком и наставником вспыхнул после матча с «Арсеналом». Тренер не поставил Санчо в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тен Хага во лжи. Затем пост пропал, однако игрок не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду.

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