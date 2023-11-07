The Sun: Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо был удалён из командного чата «красных дьяволов».

По информации The Sun, главный тренер команды Эрик тен Хаг использует чат, чтобы сообщать важную информацию.

Конфликт между игроком и наставником вспыхнул после матча с «Арсеналом». Тренер не поставил Санчо в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тен Хага во лжи. Затем пост пропал, однако игрок не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду.