The Sun: Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
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По информации The Sun, главный тренер команды Эрик тен Хаг использует чат, чтобы сообщать важную информацию.
Конфликт между игроком и наставником вспыхнул после матча с «Арсеналом». Тренер не поставил Санчо в состав, заявив, что тот не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил тен Хага во лжи. Затем пост пропал, однако игрок не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.
В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует в январе отдать Санчо в аренду.