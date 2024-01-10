Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!» — цитирует Пескова «Спорт-Экспресс».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Чигирёва назвала Костомарова героем 2023 года.