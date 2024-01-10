Винер считает, что Костомаров совершил подвиг спортсмена
- РИА Новости
«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению. Несчастье это ясно показало», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Чигирёва назвала Костомарова героем 2023 года.