Винер считает, что Костомаров совершил подвиг спортсмена

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению. Несчастье это ясно показало», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Чигирёва назвала Костомарова героем 2023 года.