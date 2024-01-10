Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что без международных стартов российский спорт скуднеет.

«Сейчас, глядя на изготовку спортсменов на рубеже и обязательные прыжки в фигурном катании, понимаешь, что без международных стартов российский спорт скуднеет со всех точек зрения. Наша задача в том, чтобы не было слишком резкого движения вниз, наша задача этот регресс останавливать», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Губерниев высказался о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.