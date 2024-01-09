Губерниев: в спорте есть соперники, но нет врагов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«То, что происходит сейчас с подписями бумаг — это дискриминация и полный беспредел. В спорте есть соперники, но нет врагов. Это касается иностранцев, а я тем более против того, чтобы проводить такой водораздел для наших», — заявил Губерниев Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также МОК 12 октября приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.