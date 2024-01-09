Авербух заявил, что европейское фигурное катание давно пребывает в стагнации

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации.

«Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за чемпионатом Европы неинтересно», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.