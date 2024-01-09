Роднина: когда на ЧЕ есть российские фигуристы, остальные чувствуют себя там «шестёрками»
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«Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестёрками», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 10 по 13 января в литовском Каунасе.
9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
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