Роднина: когда на ЧЕ есть российские фигуристы, остальные чувствуют себя там «шестёрками»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.

«Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестёрками», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.