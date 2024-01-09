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Роднина: когда на ЧЕ есть российские фигуристы, остальные чувствуют себя там «шестёрками»

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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.
Роднина: когда на ЧЕ есть российские фигуристы, остальные чувствуют себя там «шестёрками»
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестёрками», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.

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