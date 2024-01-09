World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд россиянина Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине.

«Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».