World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине
- AFP
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«Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова «Матч ТВ».
Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).
Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».