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World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине

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Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд россиянина Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине.
World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Колесников установил рекорд в финале Кубка России в Казани в июле 2023 года. Он показал результат 23,55 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

Ранее Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».

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