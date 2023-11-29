Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни»

Серебряный призёр Олимпийских игр, рекордсмен мира Климент Колесников заявил, что Игры уже не являются смыслом жизни.

«Она не утратила смысл в целом, Олимпиада остаётся лучшим, что может произойти в жизни спортсмена, но она уже не является смыслом жизни — связывать их не нужно. Делая это, люди потом начинают страдать депрессией. Помимо Олимпийских игр и плавания есть и другие вещи», — приводит слова Колесникова ТАСС.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Ранее Колесников высказался о возможном выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.