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Inside the Games: ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от соревнований

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Международная федерация футбола (ФИФА) не станет отстранять Бразилию от международных турниров.
Inside the Games: ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Caparros - FIFA

Об этом сообщает Inside the Games.

В декабре ФИФА предупредила, что накажет бразильские национальные сборные и клубы из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.

Напомним, что суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

4 января Верховный суд постановил восстановить Родригеса в должности.

Ранее сообщалось, что ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года.

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