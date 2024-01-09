Inside the Games: ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) не станет отстранять Бразилию от международных турниров.

Об этом сообщает Inside the Games.

В декабре ФИФА предупредила, что накажет бразильские национальные сборные и клубы из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.

Напомним, что суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

4 января Верховный суд постановил восстановить Родригеса в должности.

Ранее сообщалось, что ФИФА не пригласит «Барселону» на клубный чемпионат мира 2025 года.