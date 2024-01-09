Силовики возбудили уголовное дело из-за смерти хоккеиста после плановой операции
4 октября 2023 года хоккеисту сделали операцию, после которой он впал в кому и впоследствии 21 октября умер, сообщает Е1.
В управлении Следственного комитета по Свердловской области уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Ранее бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что ушедший из жизни экс-игрок армейской команды Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.