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Силовики возбудили уголовное дело из-за смерти хоккеиста после плановой операции

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В Екатеринбурге 21 октября скончался хоккеист команды Ночной хоккейной лиги «Оргмастер» Дмитрий Горбунов, в управлении Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело.

4 октября 2023 года хоккеисту сделали операцию, после которой он впал в кому и впоследствии 21 октября умер, сообщает Е1.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Ранее бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что ушедший из жизни экс-игрок армейской команды Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.

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