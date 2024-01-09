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Sky Sport: «Реал» просит Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией» и хочет подписать его летом

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«Реал» планирует подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в летнее трансферное окно.
Sky Sport: «Реал» просит Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией» и хочет подписать его летом
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Как сообщает Sky Sport German, представитель испанского клуба вышел на связь с защитником и сообщил ему, что летом Мадрид попробует договориться с «Баварией» о его приобретении. 

По информации As, «Реал» активизировался в переговорах с футболистом. Отмечается, что сам игрок готов перейти в мадридский клуб.

В сезоне-2023/24 Дэвис провёл 23 матча за команду во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

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