Sky Sport: «Реал» просит Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией» и хочет подписать его летом

«Реал» планирует подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport German, представитель испанского клуба вышел на связь с защитником и сообщил ему, что летом Мадрид попробует договориться с «Баварией» о его приобретении.

По информации As, «Реал» активизировался в переговорах с футболистом. Отмечается, что сам игрок готов перейти в мадридский клуб.

В сезоне-2023/24 Дэвис провёл 23 матча за команду во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.