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Ротенберг поздравил Лайпсика с получением российского паспорта

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на то, что нападающий команды Брендан Лайпсик получил российское гражданство.
Ротенберг поздравил Лайпсика с получением российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вся семья Брендана живёт в Петербурге, он связывает своё будущее с Россией и, возможно, ещё поможет нашей сборной добиться значимых побед», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

9 января президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Лайпсику российского гражданства.

Канадец выступает в КХЛ с 2020 года. На счету нападающего 146 (56 + 90) очков в 218 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Ранее Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России.

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