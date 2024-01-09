Ротенберг поздравил Лайпсика с получением российского паспорта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на то, что нападающий команды Брендан Лайпсик получил российское гражданство.

«Вся семья Брендана живёт в Петербурге, он связывает своё будущее с Россией и, возможно, ещё поможет нашей сборной добиться значимых побед», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

9 января президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Лайпсику российского гражданства.

Канадец выступает в КХЛ с 2020 года. На счету нападающего 146 (56 + 90) очков в 218 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Ранее Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России.