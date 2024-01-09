Ещенко: недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как его пытались развести на деньги.

«Пытались хоть раз развести на деньги? Конечно. Думаю, что среди футболистов это распространённое явление. Терял определённую сумму, понимал, что её надо как‑то возвращать. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир (смеётся). Сначала даёшь людям деньги, ждёшь‑ждёшь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

39‑летний россиянин перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» в 2016 году и выступал за красно-белых до 2021 года. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко вспомнил об аварии во время выступления за «Кубань».