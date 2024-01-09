Ещенко — о ДТП в 2015-м: отвернулся на три секунды — влетел в столб

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил об аварии во время выступления за «Кубань».

«За медали по силам было зацепиться? Конечно! Я себя в этом виню. Попал в аварию. Если бы не это происшествие, уверен: железобетонно выиграли бы Кубок России и в чемпионате повыше оказались бы. Отвернулся на три секунды — влетел в столб…» — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Ещенко выступал за «Кубань» в 2014—2015 годах. Защитник провёл за краснодарский клуб 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Он также является чемпионом России в составе «Спартака» и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко высказался касательно продления контракта с нападающим Квинси Промесом.