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Ещенко — о ДТП в 2015-м: отвернулся на три секунды — влетел в столб

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил об аварии во время выступления за «Кубань».
Ещенко — о ДТП в 2015-м: отвернулся на три секунды — влетел в столб
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«За медали по силам было зацепиться? Конечно! Я себя в этом виню. Попал в аварию. Если бы не это происшествие, уверен: железобетонно выиграли бы Кубок России и в чемпионате повыше оказались бы. Отвернулся на три секунды — влетел в столб…» — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Ещенко выступал за «Кубань» в 2014—2015 годах. Защитник провёл за краснодарский клуб 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Он также является чемпионом России в составе «Спартака» и обладателем Суперкубка страны. 

Ранее Ещенко высказался касательно продления контракта с нападающим Квинси Промесом.

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