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Главный тренер «Питтсбурга» похвалил Малкина после матча с «Филадельфией»

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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру российского нападающего Евгения Малкина после матча с «Филадельфией Флайерз».

«Он стал лучше справляться с некоторыми тонкостями или мелкими деталями в своей игре, например, останавливаться с шайбой, Малкин теперь не играет так много в постоянном движении. Я думаю, что он становится гораздо лучше, просто обращая внимание на подобные моменты», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился Малкин. Он также был признан первой звездой матча.

Ранее Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории «регулярки» НХЛ.

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