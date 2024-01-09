Дюрица: Миранчук не скоро вернётся, постарается показать себя в Европе

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Иногда бывает, что в России молодые футболисты получают очень большие деньги, из-за чего у них пропадает мотивация уезжать в Европу. Я рад, что Миранчук решился попробовать. Я думаю, что он не скоро вернётся, постарается показать себя в Европе. У него всё сложится удачно», — цитирует Дюрицу Metaratings.ru.

Встреча 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой» завершилась со счётом 1:1. Миранчук отметился голевой передачей. «Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30) занимает шестое место.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты».