Сёмин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ромы» в 19-м туре итальянской серии А.

«Алексей на сегодняшний день один из лучших игроков «Аталанты». Можно сказать, что он единственный, кто старается играть в комбинационный футбол. Он очень хорошо провёл матч», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Миранчук отметился голевой передачей. «Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30 очков) занимает шестое место.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Миранчука.