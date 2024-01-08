Бетербиев — о подготовке к поединку со Смитом: всё идёт по плану

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о своей подготовке к поединку с британцем Каллумом Смитом.

«Подготовка проходит как всегда. Всё идёт по плану. Я после операции на челюсти уехал домой, в Россию. Там начал тренировки — в Грозном. Потом сделал сборы в Кабардино-Балкарии. И приехал в Канаду за восемь недель до боя», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.