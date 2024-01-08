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В «Реал Сосьедад» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, почему заменили российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой».
В «Реал Сосьедад» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Захарян был заменён в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу»,  — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

7 января россиянин вышел в стартовом составе команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Игрок провёл на поле весь первый тайм и был заменён в перерыве.

Игрок в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала Захаряна в «Реал Сосьедад».

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