Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

«Да, мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Джейдона в аренду. Это ни для кого не секрет. Но на данный момент сделка ещё не заключена», — цитирует Ватцке пресс-служба клуба.

Как сообщает Bild, «шмели» заплатят «красным дьяволам» €3 млн за аренду футболиста до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед».