RT в Telegram
Подпишись

Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо

Короткая ссылка
Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо
  • AP
  • © Jon Super

«Да, мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Джейдона в аренду. Это ни для кого не секрет. Но на данный момент сделка ещё не заключена», — цитирует Ватцке пресс-служба клуба.

Как сообщает Bild, «шмели» заплатят «красным дьяволам» €3 млн за аренду футболиста до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить