Карелин: МОК уже давно потерял свою автономность
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования», — цитирует Карелина ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что чиновники не смогли защитить российских атлетов.