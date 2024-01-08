Карелин: МОК уже давно потерял свою автономность

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал «драконовскими» санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против российского спорта.

«МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования», — цитирует Карелина ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что чиновники не смогли защитить российских атлетов.