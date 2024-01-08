Ласицкене считает, что чиновники не смогли защитить российских атлетов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске до Олимпиады-2024.

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять своё право выступать на Олимпийских играх в Париже. По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься Министерство спорта, ОКР и ВФЛА. Но они в очередной раз не справились с этой задачей», — заявила Ласицкене ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.