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Ласицкене считает, что чиновники не смогли защитить российских атлетов

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске до Олимпиады-2024.
Ласицкене считает, что чиновники не смогли защитить российских атлетов
  • globallookpress.com
  • © Dppi/Ann-Dee Lamour

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять своё право выступать на Олимпийских играх в Париже. По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься Министерство спорта, ОКР и ВФЛА. Но они в очередной раз не справились с этой задачей», — заявила Ласицкене ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.

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