Гиоргобиани: Губановой нужно кататься на голову выше соперников на ЧЕ

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что Анастасия Губанова должна кататься на порядок лучше соперниц на чемпионате Европы.

«Губанова в хорошей форме, мы ею довольны. Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат на чемпионате Европы. Наверное, нужно кататься ещё на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться», — заявила Гиоргобиани РИА Новости.

Первенство Европы пройдёт в Литве с 10 по 14 января. Губанова представит там Грузию. 25 декабря фигуристку признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.