RT в Telegram
Подпишись

Гиоргобиани: Губановой нужно кататься на голову выше соперников на ЧЕ

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что Анастасия Губанова должна кататься на порядок лучше соперниц на чемпионате Европы.
Гиоргобиани: Губановой нужно кататься на голову выше соперников на ЧЕ
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai - International Skating Union

«Губанова в хорошей форме, мы ею довольны. Хотелось бы, чтобы она тоже показала высокий результат на чемпионате Европы. Наверное, нужно кататься ещё на одну голову выше, чтобы не давать поводов к себе придраться», — заявила Гиоргобиани РИА Новости. 

Первенство Европы пройдёт в Литве с 10 по 14 января. Губанова представит там Грузию. 25 декабря фигуристку признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах. 

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить