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Мостовой назвал футбол простой игрой

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не испытывает сложностей при обучении на тренера.
Мостовой назвал футбол простой игрой
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Обучение проходит отлично. Ничего сложного нет: футбол — игра простая. Чем проще, тем всем легче», — цитирует Мостового РИА Новости. 

Мостовой в академии Российского футбольного союза ходит на курсы повышения квалификации по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

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