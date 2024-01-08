Мостовой назвал футбол простой игрой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не испытывает сложностей при обучении на тренера.

«Обучение проходит отлично. Ничего сложного нет: футбол — игра простая. Чем проще, тем всем легче», — цитирует Мостового РИА Новости.

Мостовой в академии Российского футбольного союза ходит на курсы повышения квалификации по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.