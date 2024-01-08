Агент: Миранчук не покинет «Аталанту» зимой, переход возможен летом
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«Лёша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдёт куда-то, а летом посмотрим. Может быть, будет предложение», — цитирует агента игрока Вадима Шпинёва РИА Новости.
Встреча 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой» завершилась со счётом 1:1. Миранчук отметился голевой передачей. «Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30) занимает шестое место.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты».