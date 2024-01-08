В «Урале» заявили, что не рассматривают вариант с подписанием Черышева

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность подписания полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Знаем о желании Дениса Черышева вернуться в Россию, но пока «Урал» даже не рассматривал этого футболиста», — цитирует Иванова Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.

Ранее Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.