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В «Урале» заявили, что не рассматривают вариант с подписанием Черышева

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможность подписания полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.
В «Урале» заявили, что не рассматривают вариант с подписанием Черышева
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Знаем о желании Дениса Черышева вернуться в Россию, но пока «Урал» даже не рассматривал этого футболиста», — цитирует Иванова Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс. 

Ранее Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.

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