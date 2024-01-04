Черышев: лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Конечно, слежу за чемпионатом России в плане того, кто лидеры, но не получается игры смотреть так, как хотелось бы. Поэтому мало могу что сказать. (Улыбается.) Знаю, что сейчас «Краснодар» — лидер, и это хорошо для российского футбола, что есть альтернативы, разные варианты. Интересно посмотреть, кто в итоге окажется чемпионом», — цитирует Черышева РИА Новости.

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что считает главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим специалистом РПЛ в 2023 году.