Камоцци: считаю Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году
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«Считаю Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году, потому что он вместе с «Краснодаром» проводит великий сезон», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».
Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.
После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Контракт с Ивичем действует до 31 декабря 2024-го.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.