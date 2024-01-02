Камоцци: считаю Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим специалистом РПЛ в 2023 году.

«Считаю Ивича лучшим тренером РПЛ в 2023 году, потому что он вместе с «Краснодаром» проводит великий сезон», — цитирует Камоцци «Матч ТВ».

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Контракт с Ивичем действует до 31 декабря 2024-го.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.