Роднина: я не считаю Дэвис и Смолкина перспективными
- РИА Новости
«Всем понятно, что их переход — вынужденное решение. Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать её маму, узнать позицию — все её ученики сидят дома, а дочь выступает», — заявила Роднина «Матч ТВ».
Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.
Дэвис и Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля.
9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Анастасия Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.