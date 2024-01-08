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Роднина: я не считаю Дэвис и Смолкина перспективными

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина перед стартом чемпионата Европы заявила, что не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной танцевальной парой.
Роднина: я не считаю Дэвис и Смолкина перспективными
  • РИА Новости

«Всем понятно, что их переход — вынужденное решение. Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать её маму, узнать позицию — все её ученики сидят дома, а дочь выступает», — заявила Роднина «Матч ТВ». 

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года. 

Дэвис и Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Анастасия Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.

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