Роднина: я не считаю Дэвис и Смолкина перспективными

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина перед стартом чемпионата Европы заявила, что не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной танцевальной парой.

«Всем понятно, что их переход — вынужденное решение. Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать её маму, узнать позицию — все её ученики сидят дома, а дочь выступает», — заявила Роднина «Матч ТВ».

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Дэвис и Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что Анастасия Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.